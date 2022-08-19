Политолог Брутер: США не станут открыто вводить войска на Украину

Политолог Владимир Брутер оценил предположения профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, согласно которым Вашингтон введёт войска на Украину, если военная спецоперация России по принуждению к миру продолжится больше года.

"Я думаю, что открыто посылать контингент они (американские власти. — Прим. ред.) не будут, потому что не знают нашу реакцию", — сказал аналитик, слова которого передаёт ФАН.

Вместе с этим собеседник издания отметил, что США не хотят начинать войну с РФ. Пентагон может направить в чужую страну солдат, если в Вашингтоне сочтут невозможной атаку российской армии на американских военных на Украине, добавил эксперт.

Ранее Миршаймер в статье для Foreign Affairs описал сценарии вмешательства Штатов в конфликт на Украине.

"Вашингтон находится всего в нескольких шагах от того, чтобы его собственные солдаты нажимали на спусковые крючки", — подчеркнул профессор.