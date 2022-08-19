Политолог Владимир Брутер оценил предположения профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, согласно которым Вашингтон введёт войска на Украину, если военная спецоперация России по принуждению к миру продолжится больше года.
"Я думаю, что открыто посылать контингент они (американские власти. — Прим. ред.) не будут, потому что не знают нашу реакцию", — сказал аналитик, слова которого передаёт ФАН.
Вместе с этим собеседник издания отметил, что США не хотят начинать войну с РФ. Пентагон может направить в чужую страну солдат, если в Вашингтоне сочтут невозможной атаку российской армии на американских военных на Украине, добавил эксперт.
Ранее Миршаймер в статье для Foreign Affairs описал сценарии вмешательства Штатов в конфликт на Украине.
"Вашингтон находится всего в нескольких шагах от того, чтобы его собственные солдаты нажимали на спусковые крючки", — подчеркнул профессор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.