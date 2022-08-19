Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
100-я бригада ДНР продвинулась к Марьинке
"Друг Сильвио" призвал отказаться от российского газа
Тишковец: в Москве прошёл редкий смерч в виде "морковки"
Шукшина о бегстве депутата ГД Белоусова: "Утечка в правосудии или так надо?"
Британия призывает не пускать Путина на саммит G20
МО: ВС России уничтожили более 100 украинских военных в Харьковской области
Рябков: Украина уже открыто говорит о возможном нападении на территорию России
Рябков: Украина открыто нападет на Россию, это не "самооборона"
Чичерина спела на Запорожской АЭС

Политолог Брутер: США не станут открыто вводить войска на Украину

Силовые структуры

Политолог Владимир Брутер оценил предположения профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, согласно которым Вашингтон введёт войска на Украину, если военная спецоперация России по принуждению к миру продолжится больше года.

Политолог Брутер: США не станут открыто вводить войска на Украину

"Я думаю, что открыто посылать контингент они (американские власти. — Прим. ред.) не будут, потому что не знают нашу реакцию", — сказал аналитик, слова которого передаёт ФАН.

Вместе с этим собеседник издания отметил, что США не хотят начинать войну с РФ. Пентагон может направить в чужую страну солдат, если в Вашингтоне сочтут невозможной атаку российской армии на американских военных на Украине, добавил эксперт.

Ранее Миршаймер в статье для Foreign Affairs описал сценарии вмешательства Штатов в конфликт на Украине.

"Вашингтон находится всего в нескольких шагах от того, чтобы его собственные солдаты нажимали на спусковые крючки", — подчеркнул профессор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Бородай заявил, что союзные войска уже бьют армию Польши в Херсонской области

Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.

Бородай заявил, что союзные войска уже бьют армию Польши в Херсонской области
Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Сербии введением войск в Косово
Мир. Новости мира
Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Сербии введением войск в Косово
Мир. Новости мира
The New York Post: слова Путина о США встревожили Вашингтон
Силовые структуры
Ходаковский: "Одна из главных бед армии — паника перед негативными докладами"
Ольга Лебедева Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны Ольга Лебедева Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев Любовь Степушова Допрыгались: мэры украинских городов обещают зиму без света и тепла Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Newsweek: Третья мировая война началась — США уже убивают российских детей
Силовые структуры
Военный эксперт: вопрос уничтожения ВСУ решён
Договорились быстро: Пхеньян готов отправить первую тысячу рабочих в Донецк
Мир. Новости мира
Договорились быстро: Пхеньян готов отправить первую тысячу рабочих в Донецк
Последние материалы
Немецкий чиновник Кречман предложил вместо душа обтираться тряпкой для мытья
Наводчики ВСУ, причастные к гибели пяти человек, задержаны в Херсонской области
США благословили Киев на удары по Крыму
Экс-депутат Рады Олейник обвинил Киев в предстоящем ударе по Запорожской АЭС
Жители многоквартирного дома во Франции пожаловались властям на призраков
Эколог предупредила о последствиях катастрофы на ЗАЭС: достанется и Турции
Служба здравоохранения Британии предупредила об угрозе коллапса системы
Сенатор Ковитиди: при помощи Тайваня США посягают на суверенитет КНР
Учёные: гигиена полости рта поможет избежать болезни Альцгеймера
Жителя Ставрополья посадили в тюрьму за избиение ребёнка тяпкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников