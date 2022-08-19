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Наводчики ВСУ, причастные к гибели пяти человек, задержаны в Херсонской области

Силовые структуры

Двоих братьев, которые помогли Вооружённым силам Украины (ВСУ) навести ракеты на посёлок Брилёвка, задержали в Херсонской области.

Наводчики ВСУ, причастные к гибели пяти человек, задержаны в Херсонской области

Как сообщает ТАСС, они предоставили украинским военным данные, с помощью которых в направлении Брилёвки были запущены снаряды из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По информации агентства, в результате удара ВСУ по посёлку погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей.

"Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции", — отметил один из братьев.

Он также добавил, что после этого ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по населённому пункту.

Украинские боевики обстреляли Брилёвку 29 июля. Во время атаки была полностью разрушена железнодорожная станция, а также несколько домов, расположенных рядом с ней.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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