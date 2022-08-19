Хатылев раскрыл подоплёку ночного "боя" ПВО над Крымом: все силы объединены

Местные жители Крыма сообщили, что накануне были слышны взрывы в воздухе. Специалисты убеждены, что основной целью украинской армии был Крымский мост. ВСУ никак не удаётся разрушить объект, однако Киев надеется хотя бы повредить его для мощного пропагандистского эффекта.

Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал работу российской противовоздушной обороны (ПВО) в регионе и отметил, что мер, которые были приняты командованием ВКС РФ для защиты Крыма, достаточно для отражения любой угрозы с воздуха. Он заявил, что системы ПВО способны перехватить даже ракеты хвалёных американских HIMARS.

"Возможности дивизий ПВО, ВВС, армейского корпуса, сил флота объединены. Все они работают под единым руководством, имеют современную связь, систему оповещения и единую систему автоматизированного управления. Всё это в целом как раз и дает ту высокую эффективность, которую имеет теперь ПВО Крыма", — заключил эксперт в беседе с "МК".