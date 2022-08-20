Историк Норин: нехватка пехоты ВС РФ стала проблемой для СВО на Украине

Нехватка пехоты оказалась серьёзной проблемой для союзных сил России и республиканской Народной милиции. По мнению военного историка Евгения Норина, из-за этого продвижение войск замедляется. Однако "медленное, но уверенное" наступление продолжается благодаря преимуществу в артиллерийских орудиях. Эксперт отметил, что у бригад территориальной обороны ВСУ артиллерия очень слабая.

"Несмотря на использование войсками киевского режима дальнобойных РСЗО HIMARS, огневой перевес союзных сил сохраняется", — заявил Норин в интервью изданию "Украина.ру".