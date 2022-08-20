На окраинах населённого пункта Ивано-Дарьевка группировка "Отважных" захватила блок-пост украинских националистов, где среди вооружения обнаружила женское бельё, в частности, были найдены бюстгальтеры.
"Кроме боеприпасов и противотанковых ракет украинские боевики побросали даже свое женское нижнее белье", — пишет Telegram-канал "Военкоры русской весны".
Ранее командир батальона Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Джексон", принимающий участие в освобождении братской Донецкой Народной Республики, рассказал, что отступавшие из района Артемовска киевские силовики оставили много находок, в частности, в кустах была найдена сумку с фаллоимитаторами.
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