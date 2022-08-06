Находки после ухода ВСУ: в кустах обнаружили сумку с фаллоимитаторами — НМ ЛНР

Командир батальона Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Джексон", принимающий участие в освобождении братской Донецкой Народной Республики, рассказал, что отступавшие из района Артемовска киевские силовики оставили много находок, в частности, в кустах была найдена сумку с фаллоимитаторами.

"Некоторые находки совсем удивили, настоящие европейцы были. На той стороне, за населённым пунктом, в посадке, была сумка с фаллоимитаторами. Я правда не понял, зачем она им была нужна", — рассказал комбат.

Кроме того, было обнаружено оружие иностранного производства.

Ранее "Джексон" сообщил, что украинские боевики, отступая к Артёмовску, бросили стратегически важные высоты.