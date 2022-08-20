Эксперт: удар по Крыму невозможен из-за уровня безопасности А2АD

Удары по полуострову Крыму оружием США, поставленным киевскому режиму, невозможны.

Об этом сообщил аналитик Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков.

Он отметил, что территория Крыма — это зона "закрытого доступа” А2АD. Такой уровень безопасности предполагает систему защиты разных комплексов.

"В такую зону почти невозможно проникнуть. Ни по морю, ни с воздуха, ни по суше. У нас несколько таких районов: Крым, Калининград и Курильские острова”, — рассказал эксперт.

Он уточнил, что в Крыму находятся все виды оружия, которые обеспечивают его абсолютную безопасность: С-400, зенитно-ракетные комплексы моделей "Бук" и "Тор”, а также "Панцирь”. Помимо этого, в комплексной защите Крыма участвуют сухопутные подразделения и весь ЧФ РФ. Крымский мост же в данной системе занимает одно из важнейших мест.