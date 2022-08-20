Подоляк предложил РФ добровольно ликвидировать Крымский мост

Демонтаж Крымского моста выходит за рамки вопроса о законности или незаконности цели.

Об этом сообщил заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, всё, что построено в Крыму без разрешения киевской власти, противоречит закону. Он сам предлагает россиянам добровольно демонтировать этот объект.

Строительство моста якобы спровоцировало нарушение экологии и экономики полуострова, и юридически обсуждать этот вопрос правильно, цитирует советника Зеленского "МК". Партнёры Украины поддержат эту позицию, убеждён Подоляк.

"Будет совершенно правильно, если мы заставим их ликвидировать все незаконные военные базы, мосты и лагеря, где они держат свои войска на территории Украины”, — заключил советник аппарата президента Украины.