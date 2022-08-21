Мурадов: Украину решили спалить в топке конфликта НАТО с Россией

Украину решили окончательно спалить в топке вооружённого конфликта между альянсом НАТО и РФ. За это "лидеры киевской власти получат хорошую зарплату и убежище после того, как завершится утилизация несостоявшегося государства.

Об этом сообщил постпред президента РФ в республике Крым Георгий Мурадов.

По его словам, очевидно, что западные кураторы Украины поставили задачу перевести СВО в более масштабную стадию, что подтверждает стратегию США по "изматыванию” РФ.

Политик отметил, что план военного блока победить Россию нереален. И дальнейшая накачка киевского режима смертоносным оружием, инструкторами и наёмниками бессмысленна

"Как и антироссийские экономические санкции, — глупый и катастрофический просчет Запада. Наши противники не учли, что чрезмерно раздутый украинский "воздушный шарик” громко лопнет, когда наткнется на российскую иголку, которую Москва еще не достала из своего арсенала”, — заявил эксперт.

По его словам, европейцам уже ясно, что вслед за Украиной США готовы принести в жертву и их.