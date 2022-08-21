СМИ: Украина готовит масштабную антироссийскую провокацию

Киев явно готовит какую-то страшную провокацию с применением запрещенных видов оружия, чтобы обвинить Россию.

Отмечается, что сотрудникам Офиса президента Украины, Верховной рады, Кабинета министров и Национального банка в период с 22 по 26 августа рекомендуют работать в дистанционном режиме, пишет Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Также украинские средства массовой информации распространяют информацию о том, что Киев готовится к ударам российской армии на День Независимости Украины, который пройдёт 24 августа.

Кроме того, власти ввели новые сигналы тревоги по химической, радиационной опасности и эвакуации из города.

Ранее сообщалось, что Советом национальной безопасности и обороны Украины было решено ввести новые сигналы тревоги. Их звучание будет различаться в зависимости от характера грозящей населению опасности — химической, радиационной, или же призывающей граждан покинуть населённых пункт.