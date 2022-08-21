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Вассерман анонсировал ликвидацию президента Украины Зеленского

Силовые структуры

Украинского президента Владимира Зеленского ликвидируют для того, чтобы создать правительство в изгнании.

Вассерман анонсировал ликвидацию президента Украины Зеленского

Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Анатолий Вассерман.

"Скорее всего, его убьют свои, чтобы потом его именем клясться, как сейчас они клянутся именами Бандеры и Шухевича…" — говорит парламентарий.

Убьют Зеленского ещё и для того, чтобы некому было подписывать акт о капитуляции и так закрыть вопрос украинской государственности. Согласно международному праву безоговорочная капитуляция рассматривается как конец государства. Но победители могут его пересоздать ещё раз.

Президента Украины убьют для того, чтобы можно было создать какое-то украинское правительство в изгнании и еще сотню лет мечтать о том, что Российскую Федерацию удастся опять расчленить, подытожил Вассерман.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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