Сатановский об убийстве Платоновой: "Били именно по Дугину"

Евгений Сатановский в своём аккаунте мессенджера сообщил, что убийство Дарьи Дугиной не тот случай, когда просто отделаются эмоциями.

Понадобится грамотная работа следователей. По его мнению, необходимо прочёсывать всё вплоть до социальных сетей. Надо также проверять и националистические страницы в РФ, в постсоветских странах: Армении, Казахстане, Азербайджане и пр.

Востоковед и политический эксперт с сожалением отметил, что и современные технологии могут оказаться бессильны.

"Пока же ясно, что били именно по Дугину, причём заказать его, путая следы, запросто мог, кто угодно, кому угодно", — подчеркнул аналитик.

Он заявил, что на Украине теракту истерично радовались. Но Сатановский убеждён, никакого снисхождения террористам не будет.

"Суперсложная версия, что это Дугину кто-то мстил за то, что он поборник "Русского мира", и ради этого не его самого, а его дочку решили убить, чтобы он помучился, есть ахинея в квадрате. Целили именно в него. Кто — главный вопрос дня", — подытожил эксперт.