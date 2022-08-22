Эксперт: сейчас создаётся картинка "паники в Крыму"

Украинские провокаторы забрасывают социальные сети Крыма вбросами панических комментариев, осуждением властей и претензий к военным.

Об этом сообщил главный редактор "Политнавигатора" Сергей Степанов.

От лица якобы крымчан украинцы забрасывают сообщения о бегстве с Крыма, претензии к армии и т. п. После этого "скрины" разгоняются в украинских СМИ, "доказывая" начало "исхода оккупантов", цитирует издание "Украина.ру" собеседника.

Он отметил, что никакой паники сегодня в Крыму нет. Известия о попытках обстрелов, разумеется, обсуждались, но в обсуждениях нет даже тревоги, а уж о панике нет и речи.

Картинка "паники и массового бегства" с полуострова — фейк лживой прессы Украины, подытожил Степанов.