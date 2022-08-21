В Севастополе раздались взрывы в районе Нахимовского военного училища.
Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщили несколько местных крымских Телеграм-каналов.
"Только что в районе Нахимовского училища что-то сильно бахнуло”, — пишет портал "ЧП Севастополь”.
Системы ПВО отработали объекты на подходах к аэропорту Бельбек со стороны Евпатории, позже подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие. И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если уж снимаете, то без привязки к местности", — подытожил губернатор.
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