В Севастополе сообщают о взрыве у Нахимовского военного училища

В Севастополе раздались взрывы в районе Нахимовского военного училища.

Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщили несколько местных крымских Телеграм-каналов.

"Только что в районе Нахимовского училища что-то сильно бахнуло”, — пишет портал "ЧП Севастополь”.

Системы ПВО отработали объекты на подходах к аэропорту Бельбек со стороны Евпатории, позже подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие. И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если уж снимаете, то без привязки к местности", — подытожил губернатор.