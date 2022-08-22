В Приморье создают ремонтно-восстановительный батальон "Арсеньевский", в задачи которого будет входить восстановление и возвращение на поле боя выведенную из строя боевую технику, сообщили в пресс-службе правительства края.
На сегодняшний день в ряды подразделения вступили 140 человек, уточнили в ведомстве.
"Как доложил военный комиссар Приморского края Николай Тригубко, батальон будет состоять из 280 военнослужащих-контрактников. Их основной задачей станет эвакуация выведенной из строя боевой техники, её ремонт и возвращение на поле боя", — цитирует сообщение ТАСС.
Как подчеркнули в пресс-службе правительства, в батальон могут вступить все желающие граждане в возрасте от 18 до 60 лет.
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