В Приморье формируют ремонтный батальон "Арсеньевский" для отправки на Украину

В Приморье создают ремонтно-восстановительный батальон "Арсеньевский", в задачи которого будет входить восстановление и возвращение на поле боя выведенную из строя боевую технику, сообщили в пресс-службе правительства края.

На сегодняшний день в ряды подразделения вступили 140 человек, уточнили в ведомстве.

"Как доложил военный комиссар Приморского края Николай Тригубко, батальон будет состоять из 280 военнослужащих-контрактников. Их основной задачей станет эвакуация выведенной из строя боевой техники, её ремонт и возвращение на поле боя", — цитирует сообщение ТАСС.

Как подчеркнули в пресс-службе правительства, в батальон могут вступить все желающие граждане в возрасте от 18 до 60 лет.