Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Впервые с марта цены на газ в Европе превысили $2750 за тысячу кубометров
В России продлили режим ограничения полётов в 11 аэропортов до 29 августа
Арестович объявил о начале операции ВСУ по "освобождению" Крыма
Посол Украины Мельник дал совет преемнику быть "милым, но неудобным" для Берлина
NI: необходимо реформировать НАТО для избавления от диктатуры США
Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию вокруг Украины и ЗАЭС на этой неделе
Марочко: ВСУ роют окопы возле Миньковки для отступающих из Соледара боевиков
Украинские военные ракетным ударом разрушили бывшее здание СБУ в Лисичанске
Штаб обороны ДНР: два человека погибли, 19 ранены при обстрелах со стороны ВСУ

В Приморье формируют ремонтный батальон "Арсеньевский" для отправки на Украину

Силовые структуры

В Приморье создают ремонтно-восстановительный батальон "Арсеньевский", в задачи которого будет входить восстановление и возвращение на поле боя выведенную из строя боевую технику, сообщили в пресс-службе правительства края.

На сегодняшний день в ряды подразделения вступили 140 человек, уточнили в ведомстве.

"Как доложил военный комиссар Приморского края Николай Тригубко, батальон будет состоять из 280 военнослужащих-контрактников. Их основной задачей станет эвакуация выведенной из строя боевой техники, её ремонт и возвращение на поле боя", — цитирует сообщение ТАСС.

Как подчеркнули в пресс-службе правительства, в батальон могут вступить все желающие граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.

Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Общество
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Происшествия
Холмогоров: США руками украинцев ударили по центру принятия решений в России
Общество
Симоньян об убитой дочери Дугина: "Мало кого так боялись атлантические французы"
Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова Ольга Лебедева Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны Ольга Лебедева Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев
Силовые структуры
Политолог Михайлов: ВС РФ готовят контрнаступление на позиции ВСУ
Силовые структуры
Акопов: ядерное оружие обеспечит победу РФ на Украине
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Последние материалы
Впервые с марта цены на газ в Европе превысили $2750 за тысячу кубометров
В России продлили режим ограничения полётов в 11 аэропортов до 29 августа
Прогноз астролога Кройцер: "Вступаем в фазу Новолуния — в четверг воздержитесь от серьезных планов"
Арестович объявил о начале операции ВСУ по "освобождению" Крыма
Посол Украины Мельник дал совет преемнику быть "милым, но неудобным" для Берлина
В Приморье формируют ремонтный батальон "Арсеньевский" для отправки на Украину
NI: необходимо реформировать НАТО для избавления от диктатуры США
Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию вокруг Украины и ЗАЭС на этой неделе
Марочко: ВСУ роют окопы возле Миньковки для отступающих из Соледара боевиков
Стало известно, чью могилу посетил Евгений Пригожин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников