Селевёрстов о сложностях взятия Авдеевки: два камня преткновения

Ефрейтор 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов рассказал, какие преграды стоят перед союзными войсками, собирающимся освободить Авдеевку.

По словам Селевёрстова, всего перед Авдеевкой находятся три линии обороны ВСУ. Первая из них уже пройдена силами РФ, ДНР и ЛНР. Вторая линия обороны противника, включающая железные дороги и посёлки, располагается непосредственно вблизи Авдеевки, в то время как третья линия, являющаяся самой укреплённой, — это промзона.

Селевёрстов отметил, что союзные войска уже берут Авдеевку в полукольцо с севера, чтобы украинские подразделения никуда не могли оттуда деться.

Военный ДНР рассказал, что в этом районе есть два укреплённых населённых пункта с одинаковым названием — Красноговоровки, которые являются настоящим "камнем преткновения" для союзных сил.

"На данный момент идёт работа по преодолению тамошних укреплений, их обрабатывают артиллерией, идёт поиск наиболее слабых мест в украинской обороне. Они, в принципе, уже выявлены. Просто идёт доработка в этом направлении, чтобы с минимальными потерями можно было оперативно нанести концентрированный удар", — объяснил Селевёрстов в разговоре с "Украиной.ру".

Ефрейтор уточнил, что в районе Авдеевки и Марьинки находится 15-20 тысяч ВСУшников, что сопоставимо с теми украинскими силами, которые сражались в Мариуполе. К тому же Киев имеет возможность подтягивать сюда резервы, добавил Селевёрстов.