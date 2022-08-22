Ходарёнок: Элита ВВС Украины кончилась — все, кто мог летать, уничтожены

С 24 февраля Украина осталась не только без самолётов и вертолётов, Киев потерял почти всех опытных летчиков, заявил военный эксперт полковник Михаил Ходарёнок.

Он напомнил, что российская авиация сбила одного из самых именитых украинских летчиков, командира эскадрильи Дмитрия Фишера. На второй день СВО в воздушном бою под Киевом ликвидировали лётчика первого класса, полковника Александра Оксанченко.

"В марте был сбит самолёт майора Степана Тарабалки, которого с легкой руки "Би-Би-Си" стали называть "Призраком Киева", — перечислил Ходарёнок.

Также эксперт отметил, что к началу спецоперации ВС РФ на Украине насчитывалось всего около трёхсот военлётов, остальные уволились из-за низких зарплат и отсутствия перспектив.

"По последним данным от МО РФ, с начала СВО сбито 267 украинских самолётов", — отметил специалист.

Это означает, уверен Ходаренок, что на Украине попросту некому летать.