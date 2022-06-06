Накануне украинские соцсети распространили информацию, что в Запорожье был сбит СУ-27 ВСК РФ. Оказалось, что боевики ВСУ подбили собственный истребитель.
В украинском сегменте интернета вечером 5 июня появилось множество видеороликов из Запорожской области с падающим истребителем. Судя по радостным крикам за кадром, самолёт сбили боевики вооруженных формирований Украины.
Позже оказалось, что "сбитый руський литак" принадлежал ВВС Украины. Российским бойцам удалось снять с квадрокоптера догорающую машину вблизи, и на истребителе можно разглядеть украинскую символику.
"У Украины вчера было два автогола. Один в футбольном матче с Уэльсом, другой с Су-27", — прокомментировал происшествие российский военный эксперт Сергей Колясников.
Ранее американские эксперты были вынуждены признать неприятную правду: Россия побеждает на Украине.
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