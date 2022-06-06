Сбитый ВСУ в Запорожье истребитель Су-27 оказался украинским

Накануне украинские соцсети распространили информацию, что в Запорожье был сбит СУ-27 ВСК РФ. Оказалось, что боевики ВСУ подбили собственный истребитель.

В украинском сегменте интернета вечером 5 июня появилось множество видеороликов из Запорожской области с падающим истребителем. Судя по радостным крикам за кадром, самолёт сбили боевики вооруженных формирований Украины.

Позже оказалось, что "сбитый руський литак" принадлежал ВВС Украины. Российским бойцам удалось снять с квадрокоптера догорающую машину вблизи, и на истребителе можно разглядеть украинскую символику.

"У Украины вчера было два автогола. Один в футбольном матче с Уэльсом, другой с Су-27", — прокомментировал происшествие российский военный эксперт Сергей Колясников.

Ранее американские эксперты были вынуждены признать неприятную правду: Россия побеждает на Украине.