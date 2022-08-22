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Арестович обвинил партию Порошенко в работе на Россию

Силовые структуры

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил партию бывшего президента Петра Порошенко в работе на Россию.

Арестович обвинил партию Порошенко в работе на Россию

Он отметил, что в нынешней ситуации такие действия партии "Европейская солидарность" хуже прямых атак ВС РФ.

Речь идёт о "ботофермах", которые СБУ уничтожила в начале августа. Однако напрямую название партии или имя Порошенко тогда никто не упомянул.

Арестович первый сказал о партии "Европейская солидарность". С его слов, ботофермы разжигали конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, они способствовали затягиванию поставок зарубежного оружия киевскому режиму.

Действуя в угоду собственным политическим амбициям, оппозиционеры опять ведут страну к кризису. При этом подобные решения обязательно приведут к поражению в СВО, подчеркнул советник Зеленского.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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