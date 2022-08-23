Командир нацбата рассказал, как героически убегал из Донбасса

Если бы не отступление, то нацбаты Украины были бы уничтожены на Донбассе.

Об этом сообщил командир националистического формирования "Свобода" Пётр Кузик.

"Это единственное, что спасло нам жизнь. Без команды не отходили, у нас были принципы в подразделении. Благодаря нашим друзьям, которые врали, что "на позициях", нас взяли в кольцо. И когда нас взяли в кольцо, могли поступить так же, как с другим националистическим подразделением — сказать "Сдавайтесь или держитесь до последнего", — рассказывает о "героическом бегстве" бандеровец.

Он отметил, что из-за того, что они бежали не на машинах, им пришлось сжечь кучу награбленного имущества.

"Что не смогли — спалили и подорвали", — сказал боевик.