В случае перемирия киевский режим будет затягивать время, чтобы западные кураторы снова начали поставлять оружие Украине.
Об этом в интервью Константину Придыбайло сообщил писатель Захар Прилепин.
"Мы уже это проверили на примере 2014 года — Минских соглашений первых и вторых. Это не заканчивается никогда… Люди на новом этапе будут вынуждены разгребать это в гораздо более жёстких обстоятельствах", — цитирует публициста RT.
Однако Прилепин предполагает, что мирные переговоры могут начаться уже этой осенью.
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