В перемирии Киев будет тянуть время, чтобы снова начались поставки оружия

В случае перемирия киевский режим будет затягивать время, чтобы западные кураторы снова начали поставлять оружие Украине.

Об этом в интервью Константину Придыбайло сообщил писатель Захар Прилепин.

"Мы уже это проверили на примере 2014 года — Минских соглашений первых и вторых. Это не заканчивается никогда… Люди на новом этапе будут вынуждены разгребать это в гораздо более жёстких обстоятельствах", — цитирует публициста RT.

Однако Прилепин предполагает, что мирные переговоры могут начаться уже этой осенью.