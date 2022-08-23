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Зеленский о переговорах с РФ: мир не дал им по роже, а мы им по роже даём

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Российская Федерация "никогда не думала” о переговорах с Киевом.

Об этом 23 августа в своей ежедневной вечерней речи сказал глава Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Москва своими ежедневными атаками как бы говорит, "что не видит ничего, кроме военных действий”.

"Всё, что они сделали, свидетельствует о том, что они ни о каком диалоге вообще не думают и никогда не думали. Они приняли решение оккупировать нашу страну. Но так как в 2014 году они приняли это решение и хорошенько им по роже мир не дал, они пошли дальше, и дальше, и дальше. А мы им по роже даём”, — подытожил речь украинский президент.

Ранее Зеленский сказал, что для установления контроля над полуостровом Крым украинская власть намерена действовать "любым путём".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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