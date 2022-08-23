Американский экс-генерал МакКэффри: “У Путина нет идей"

Американский генерал МакКэффри: “У Путина нет идей, его военные в тупике”

Положение дел у ВС РФ на фронте будет лишь ухудшаться.

Об этом сообщил генерал США в отставке Барри МакКэффри.

"Россия в целом демонстрирует признаки серьезного напряжения из-за растущих военных потерь и экономической изоляции”, — цитирует экс-генерала Newsweek.

По его словам, Киев сообщает об успешных ударах по российским целям благодаря американским HIMARS, что позволяет ей постепенно добиваться паритета на полях сражений.

"У Путина нет идей. Его военные в оперативном плане в тупике. Ситуация для него будет быстро ухудшаться”, — заключил МакКэффри.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.