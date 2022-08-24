Украина получила на вооружение от Саудовской Аравии баллистические ракеты дальностью до 500 километров Grom2, сообщили израильские СМИ. Речь, судя по всему, идёт не только о боеприпасах, но и самих пусковых установках.
Такой вывод израильские журналисты сделали из сообщений представителей Киева.
"Grom2 разработало ПКБ "Южное" совместно с Павлоградским химическим заводом и Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени Морозова", — пишет израильское агентство NZIV. — Данные пока не подтверждены официальными лицами обеих стран, о том, что Саудовская Аравия вернула баллистические ракеты Grom 2 (или Grim-2 или Thunder-2), приобретённые на Украине".
По информации агентства, баллистические ракеты, Саудовская Аравия пошла на такой шаг после переговоров Эр-Рияда и США.
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