В ДНР пять человек погибли, 14 получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

На территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки пять человек погибли в результате ударов украинской армии.

В штабе теробороны ДНР уточнили, что 14 мирных жителей получили различные ранения во время обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Погибли пять человек, ещё 14 ранены, из них трое подорвались на мине ПМФ-1", — подчеркнули представители штаба.