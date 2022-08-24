Литовкин: Самое сложное в Крыму — это противостоять диверсиям

Главная проблема для полуострова Крым — не ракеты, а диверсанты.

Об этом сообщил полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, противостоять диверсиям и терактам гораздо труднее, чем ракетам. Он подчеркнул, что для успешного противостояния киевскому режиму, надо знать настроения народа, необходимо выявлять агентуру, внедряться туда, чтобы получать достоверную информацию.

"Судя по тому, что два крупных теракта было в Новофедоровке и под Джанкоем — этого, к сожалению, пока не происходит. Думаю, мы теперь обратим внимание на эту ситуацию, будем более внимательны, более бдительны к этим вещам. И надо понимать, что бдительность здесь должна быть не только у специальных органов — ФСБ, контрразведки флотской и пр., бдительность должна быть у населения", — уверен аналитик.

Литовкин убеждён, что повышать бдительность для противостояния террористам киевской власти должно общество.