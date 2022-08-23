Литовкин: Россия должна готовиться к отражению ядерного удара

Как бы ни пичкал Украину Запад оружием и наёмниками, в конечном счёте её представителям рано или поздно придется ответить за все военные преступления.

Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

Он уверен, что альянс НАТО не решится вступить в противоборство с Россией, но натовские наёмники всё же присутствуют в зоне СВО.

"Думаю, что HIMARS управляют, всё-таки, расчёты под управлением американских инструкторов, не просто так они там стреляют. Но одно дело — когда участвуют как специалисты, которых мы уничтожаем, другое дело, когда они введут свои войска… Но не дай Бог, случится, конфликт может перейти на грань использования ядерного оружия", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Многие страны НАТО планируют удары по российской территории, убеждён обозреватель. Угроза применения ядерного оружия реальная, поэтому Россия должна понимать это и готовиться отразить данную угрозу, если потребуется, подытожил Литовкин.