Представители Минобороны России заявили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине на донецком направлении Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 600 солдат ВСУ.
По информации ведомства, союзные силы атаковали
Вместе с этим в министерстве сказали, что 160 военных 66-й механизированной бригады отказались сражаться.
"Командованием оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" принято решение о выводе данных соединений в тыловые районы из-за потери боеспособности", — подчеркнули в МО.
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