Минобороны РФ: потери ВСУ на донецком направлении составили более 600 человек

Представители Минобороны России заявили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине на донецком направлении Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 600 солдат ВСУ.

По информации ведомства, союзные силы атаковали

68-ю пехотно-егерскую,

66-ю механизированную,

56-ю мотопехотную бригады армии Украины.

Вместе с этим в министерстве сказали, что 160 военных 66-й механизированной бригады отказались сражаться.

"Командованием оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" принято решение о выводе данных соединений в тыловые районы из-за потери боеспособности", — подчеркнули в МО.