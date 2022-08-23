Согласно сообщению Минобороны РФ, в районе Новомихайловки в результате действий союзных сил был обезврежен 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады украинской армии.
В результате нанесения высокоточных ударов российскими военными украинскому батальону были нанесены большие потери, после чего его бойцы оставили свои боевые позиции и скрылись с поля боя.
"В результате больших потерь в районе населённого пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении", — говорится в сводке в Минобороны.
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