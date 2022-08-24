Руководитель правительства Великобритании Борис Джонсон в ходе рабочей поездки в Киев сообщил, что Лондон выделит на поддержку Украины 63,5 миллиона долларов. Как подчеркнул премьер-министр королевства, ВСУ получат ракетные системы и беспилотники.
Британские власти пообещали поставить Киеву 850 микродронов Black Hornet и две тысячи других БПЛА. Также представители Лондона заявили, что планируют передать Украине противоминные транспортные средства и обучить солдат ВСУ управлять техникой.
"Премьер также рассказал о следующем крупном пакете новой поддержки Великобритании, включая беспилотное наблюдение и противотанковые боеприпасы", — написали на официальном сайте правительства королевства.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон отправит Киеву почти три миллиарда долларов для борьбы с российской армией.
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