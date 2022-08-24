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Эксперты оценили поставку ЗРК NASAMS на Украину: "Всего лишь неприятность"

Силовые структуры

Любая военная помощь Украине влияет на позиции России в ходе спецоперации. Однако существенно изменить ход боевых действий можно только одним способом: направить в Киев сотни зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). А если США передадут несколько единиц NASAMS, то это будет всего лишь неприятность. Об этом заявил заместитель директора в Институте политического и военного анализа Александр Храмчихин, комментируя Pravda.Ru очередной пакет американской помощи Украине.

Эксперты оценили поставку ЗРК NASAMS на Украину: "Всего лишь неприятность"

"Это создаст некоторые проблемы. Ни о каком качественном изменении, естественно, не может идти речи. Чтобы было качественное изменение, нужно батарей 100, но столько нет вообще в целом мире. NASAMS — норвежская система, хотя ракеты и американские", — объяснил эксперт.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, одна зенитная батарея, в которую входят шесть пусковых установок NASAMS, не сможет перекрыть более двух тысяч километров линии боевого соприкосновения. Данные ЗРК способны защищать территорию локально, поскольку этот вид вооружения относится к объектовой системе противовоздушной обороны (ПВО), отметил он.

"Киев давно просит своих спонсоров поставить дальнобойные зенитно-ракетные системы, но Запад не может их предоставить, потому что у него таких дальнобойных систем, которые есть у России, никогда не было. Поэтому западные страны поставят вот эти пусковые установки NASAMS, у которых дальность применения до 100 километров", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Ранее президент США Джо Байден одобрил самый крупный пакет военной помощи Украине с момента начала спецоперации, стоимость которого составит около 3 миллиардов долларов. Вашингтон пообещал Киеву шесть американских ЗРК NASAMS, средства борьбы с БПЛА Vampire, радары противоартиллерийского действия U24 и другие виды вооружений. Более того, США выделяют денежные средства на обучение украинских военных.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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