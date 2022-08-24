ВКС РФ нанесли групповой удар по авиабазе ВСУ в Миргороде Полтавской области

В ходе военной спецоперации ВКС РФ нанесли групповой удар ракетами класса "воздух-земля" по объекту военной инфраструктуры украинской армии в Миргороде Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе 831 бригады тактической авиации ВСУ.

Предположительно, атака на авиабазу была произведена с помощью крылатых ракет большой дальности Х-22. В результате прилёта на авиабазе произошло возгорание.

"Войсками Российской Федерации нанесён групповой удар ракетами "воздух-земля", вероятно Х-22 по военной инфраструктуре города Миргород", — заявили в Telegram-канале 831 бригады.