В ходе военной спецоперации ВКС РФ нанесли групповой удар ракетами класса "воздух-земля" по объекту военной инфраструктуры украинской армии в Миргороде Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе 831 бригады тактической авиации ВСУ.
Предположительно, атака на авиабазу была произведена с помощью крылатых ракет большой дальности Х-22. В результате прилёта на авиабазе произошло возгорание.
"Войсками Российской Федерации нанесён групповой удар ракетами "воздух-земля", вероятно Х-22 по военной инфраструктуре города Миргород", — заявили в Telegram-канале 831 бригады.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.