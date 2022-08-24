ВКС РФ и высокоточное оружие практически полностью уничтожили 57-ю механизированную бригаду ВСУ.
Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.
По его словам, суточные потери националистов составляют уже несколько сотен человек ежедневно. И это только погибшие.
"А раненых, считайте, в два раза больше, далеко за тысячу переваливает. В этих условиях возможности по длительному сопротивлению практически отсутствуют”, — подчеркнул обозреватель.
Учитывая минимизацию потерь ВС РФ и мирных граждан, нынешний темп продвижения более чем достаточен. А значит, Краматорск и Славянск освободят где-то в течение месяца, уверен Сивков.
Он отметил в беседе с "Украина.ру", что потом укрепрайонов на территории Донбасса не останется, и союзная армия будет продвигаться уже вглубь Украины.
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