Сивков: ВСУ теряют несколько сотен человек в день, всё идёт к концу

ВКС РФ и высокоточное оружие практически полностью уничтожили 57-ю механизированную бригаду ВСУ.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, суточные потери националистов составляют уже несколько сотен человек ежедневно. И это только погибшие.

"А раненых, считайте, в два раза больше, далеко за тысячу переваливает. В этих условиях возможности по длительному сопротивлению практически отсутствуют”, — подчеркнул обозреватель.

Учитывая минимизацию потерь ВС РФ и мирных граждан, нынешний темп продвижения более чем достаточен. А значит, Краматорск и Славянск освободят где-то в течение месяца, уверен Сивков.

Он отметил в беседе с "Украина.ру", что потом укрепрайонов на территории Донбасса не останется, и союзная армия будет продвигаться уже вглубь Украины.