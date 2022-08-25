Военкор Руденко: ВСУ пытались устроить контратаку в районе Угледара

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку организовать контратаку в районе Угледара. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко.

По его словам, союзные войска РФ и ЛДНР, а также Шахтёрская дивизия "встретили врага". Как пояснил журналист, у солдат ВСУ горят несколько единиц военной техники неподалёку от позиций российских бойцов. Он добавил, что в украинской армии есть потери в живой силе.

"Бой ещё идёт, враг откатился", — отметил Руденко.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские войска стабилизировали ситуацию по всей линии фронта. Он подчеркнул: ВСУ создали достаточное количество "сдерживающих факторов", позволяющих начать контрнаступление.

Резников считает, что украинские солдаты смогут осуществить контратаку сразу на нескольких направлениях в рамках "нового этапа" боевых действий.