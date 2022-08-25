Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку организовать контратаку в районе Угледара. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко.
По его словам, союзные войска РФ и ЛДНР, а также Шахтёрская дивизия "встретили врага". Как пояснил журналист, у солдат ВСУ горят несколько единиц военной техники неподалёку от позиций российских бойцов. Он добавил, что в украинской армии есть потери в живой силе.
"Бой ещё идёт, враг откатился", — отметил Руденко.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские войска стабилизировали ситуацию по всей линии фронта. Он подчеркнул: ВСУ создали достаточное количество "сдерживающих факторов", позволяющих начать контрнаступление.
Резников считает, что украинские солдаты смогут осуществить контратаку сразу на нескольких направлениях в рамках "нового этапа" боевых действий.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.