Сотрудники ФСБ задержали на территории Курска агента украинской разведки, который шпионил за российскими военными объектами. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.
По информации ведомства, мужчина работал на Главное управление разведки украинского Минобороны. Как пояснили в ЦОС ФСБ, он проживал в Курске, являясь гражданином Украины.
"Задержанный подозревается в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки данных об объектах Минобороны для использования их против безопасности РФ", — прокомментировали в ведомстве.
В квартире мужчины обнаружили технические средства, полученные от украинских спецслужб. На компьютере и в телефоне задержанного нашли специальную литературу по снайперской подготовке, партизанской войне, выживанию и проведению диверсий.
На гражданина Украины завели уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), ему грозит наказание вплоть до 20 лет тюрьмы.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.