ФСБ: в Курске задержан агент разведки Украины, шпионивший за военными объектами

Сотрудники ФСБ задержали на территории Курска агента украинской разведки, который шпионил за российскими военными объектами. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

По информации ведомства, мужчина работал на Главное управление разведки украинского Минобороны. Как пояснили в ЦОС ФСБ, он проживал в Курске, являясь гражданином Украины.

"Задержанный подозревается в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки данных об объектах Минобороны для использования их против безопасности РФ", — прокомментировали в ведомстве.

В квартире мужчины обнаружили технические средства, полученные от украинских спецслужб. На компьютере и в телефоне задержанного нашли специальную литературу по снайперской подготовке, партизанской войне, выживанию и проведению диверсий.

На гражданина Украины завели уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), ему грозит наказание вплоть до 20 лет тюрьмы.