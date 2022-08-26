Один из военнослужащих украинской армии заявил, что основная причина больших потерь личного состава ВСУ в ходе боевых действий с союзными силами заключается в работе артиллерии ВС РФ.
По его словам, украинские солдаты чаще всего погибают на передовой, получая осколочные ранения. Он считает, что в результате артиллерийских обстрелов ВСУ теряют больше военнослужащих, чем от стрелкового оружия или огня снайперов.
Только около 5% личного состава ВСУ гибнет от пулевых ранений, передаёт "Военное обозрение".
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.