Боевик ВСУ назвал артиллерию ВС РФ причиной основных потерь в ходе спецоперации

Один из военнослужащих украинской армии заявил, что основная причина больших потерь личного состава ВСУ в ходе боевых действий с союзными силами заключается в работе артиллерии ВС РФ.

По его словам, украинские солдаты чаще всего погибают на передовой, получая осколочные ранения. Он считает, что в результате артиллерийских обстрелов ВСУ теряют больше военнослужащих, чем от стрелкового оружия или огня снайперов.

Только около 5% личного состава ВСУ гибнет от пулевых ранений, передаёт "Военное обозрение".