Бойцы ВСУ в Харьковской области всё чаще прибегают к более тщательной маскировке, используя для своих перемещений гражданскую одежду и автомобили. Использование украинскими националистами новой стратегии вызвано возросшей частотой полётов российских разведывательных беспилотников в этом районе.
Наблюдениями касательно маскировки украинских военных поделился корреспондент РИА Новости из пункта управления БПЛА войск РФ, ДНР и ЛНР.
Российские спецназовцы рассказали представителю агентства, что в украинской армии прекрасно знают, что ВС РФ никогда не обстреливают мирные кварталы, и пользуются этим, маскируясь под гражданских лиц и располагая свои боевые позиции в непосредственной близости от жилых домов.
"Все равно даже самые замаскированные позиции можно вскрыть: рано или поздно им должны подвести воду, еду, а кто-то захочет в туалет и выйдет в соседние кусты, вскрыв себя", — рассказали военные РФ, ведущие наблюдение за полем боевых действий.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.