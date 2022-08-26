ВСУшники стали маскироваться под гражданских, пытаясь провести ВС РФ

Бойцы ВСУ в Харьковской области всё чаще прибегают к более тщательной маскировке, используя для своих перемещений гражданскую одежду и автомобили. Использование украинскими националистами новой стратегии вызвано возросшей частотой полётов российских разведывательных беспилотников в этом районе.

Наблюдениями касательно маскировки украинских военных поделился корреспондент РИА Новости из пункта управления БПЛА войск РФ, ДНР и ЛНР.

Российские спецназовцы рассказали представителю агентства, что в украинской армии прекрасно знают, что ВС РФ никогда не обстреливают мирные кварталы, и пользуются этим, маскируясь под гражданских лиц и располагая свои боевые позиции в непосредственной близости от жилых домов.

"Все равно даже самые замаскированные позиции можно вскрыть: рано или поздно им должны подвести воду, еду, а кто-то захочет в туалет и выйдет в соседние кусты, вскрыв себя", — рассказали военные РФ, ведущие наблюдение за полем боевых действий.