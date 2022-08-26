Спецназ РФ начал применять на Украине беспилотники ZALA

Армия РФ и ЛДНР расширяет использование дронов-разведчиков для корректировки артиллеристов в СВО на Украине.

Российский спецназ продемонстрировал изданию РИА Новости применение БПЛА в Харькове. Примером продемонстрирован усовершенствованный вариант российского дрона ZALA, производящийся в Ижевске на концерне “Калашников”.

БПЛА весит около 10 килограммов и оснащён видеокамерой высокого разрешения. Беспилотный аппарат может развивать скорость до 120 км/час, нести полезную нагрузку в три кило и пролетать 45 км в управляемом режиме, а заряда хватает на 3 часа.

Бойцы РФ высоко оценили характеристики БПЛА, в частности, дублирование канала управления, что даёт возможность работать в зонах электронных помех врага.

ZALA работает с комплексом противобатарейной обороны “Зоопарк”. После сигнала беспилотник выдвигается в район подозрительной активности, где обнаруживает врага и поставляет координаты для уничтожения.