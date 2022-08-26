Ремизов: горячая фаза СВО на Украине завершится без мирных актов

Киевские власти ведут тотальные военные действия, а значит, исключают возможность завершения этого военного конфликта каким-то договором.

Об этом сообщил глава Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Горячая фаза специальной операции завершится на какой-то из линий разграничения, предполагает обозреватель. В киевском режиме аналитик не видит договороспособного субъекта.

"Раз уж они стали вести тотальные военные действия, то они не подразумевают возможность сделки. Они подразумевают расчеловечивание противника и исключает возможность договориться с ним", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.

Киев не может быть субъектом договоренностей, о чем сам заявляет. Кремль не должен рассматривать договорные сценарии с сегодняшней украинской властью, подытожил Ремизов.