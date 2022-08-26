Эксперт Сивков: Дальний Восток России находится под угрозой вторжения Японии

После начала военной спецоперации на Украине японские власти поддержали киевский режим, полностью оказавшись под влиянием Вашингтона. На данный момент Дальний Восток входит в зону создания военной напряжённости для России, где главную роль играет Япония. Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с EADaily отметил, что Токио является "боксёрской перчаткой на американской руке".

Эксперт заявил, что японские ВМС по численности современных боевых кораблей суммарно превосходят Тихоокеанский флот России в несколько раз. А по многоцелевым подводным лодкам — примерно в два раза. США рассматривают Японию в качестве непотопляемого авианосца, который прикрывает американские силы в регионе. Более того, претензии Токио по поводу принадлежности Курильских островов также подогреваются Западом. По мнению Сивкова, сегодня японский флот является главным источником угрозы для России.

"Поэтому наряду с Украиной и активизацией на центральноазиатском направлении Япония сегодня входит в комплекс мер Запада по созданию военной напряжённости на Дальнем Востоке. В частности для того, чтобы хотя бы элементарно оттянуть часть российских сил с украинского направления на восток", — пояснил эксперт.

Также японские власти стали всё чаще говорить о разработках ядерного вооружения. Однако подобные действия могут обернуться негативными последствиями для самого Токио, считает Сивков.

"Сопоставьте размеры Японии с территорией России или Китая. И вы поймете, что Япония в случае перехода конфликта в ядерную фазу будет просто истреблена", — заявил эксперт.