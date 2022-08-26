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Ходаковский объяснил необходимость паузы в ходе СВО: "Запасайтесь терпением"

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что главное отличие спецоперации на Украине от Великой Отечественной войны заключается в том, что сейчас большая часть населения выступает в качестве зрителя.

"Это определяет отношение к происходящему и реакции на него", — отметил он.

Поэтому "зрители" требуют, как можно быстрее осуществлять наступательные действия, не осознавая сложность данного процесса, объяснил комбат. Для того, чтобы восполнить все потери, провести перегруппировку, необходимо время.

"Нужно только терпение — запасайтесь", — заявил он в своём Telegram-канале.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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