Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине армия России ликвидировала в Донецкой Народной Республике свыше 50 солдат ВСУ и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.
По данным ведомства, пункты дислокации 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады территориальной обороны ВСУ находились на территории Северска и Яковлевки ДНР соответственно.
Ранее в министерстве рассказали об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны украинских военных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.