Минобороны: ВС России уничтожили 50 украинских военных в ДНР

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине армия России ликвидировала в Донецкой Народной Республике свыше 50 солдат ВСУ и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

По данным ведомства, пункты дислокации 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады территориальной обороны ВСУ находились на территории Северска и Яковлевки ДНР соответственно.

Ранее в министерстве рассказали об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны украинских военных.