Арестович о недостатках ВСУ: "Распродавали технику"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, что российской атаки, возможно, удалось бы избежать, если бы на Украине не уничтожали бы армию.

Украинский военный аналитик отметил, что козырем Украины стала подготовка к наступлению Вооружённых сил РФ.

"Армия готовилась отражать наступление российских войск… И если бы армию не сокращали, не распродавали технику десятилетиями до этого, то её возможно и не было бы. Задача армии — предотвратить войну, а не отражать атаки на поле боя", — выразил свою точку зрения советник Зеленского.

Аналитик отметил, что украинские солдаты образца 2014-го года боялись открывать огонь.

Ранее Алексей Арестович объяснил, что Запад мстит России за Полтаву, Прагу, Париж.