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Минобороны РФ: несколько боеприпасов ВСУ разорвались рядом с Запорожской АЭС

Силовые структуры

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС на территории станции разорвались несколько боеприпасов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Минобороны РФ: несколько боеприпасов ВСУ разорвались рядом с Запорожской АЭС

По информации ведомства, за прошедшие сутки украинские военные дважды обстреляли ЗАЭС с помощью крупнокалиберных артиллерийских орудий.

"В районе кислородно-азотной станции разорвались четыре боеприпаса, ещё один — возле специального корпуса № 1", — рассказали в Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули: российским военнослужащим удалось выявить артиллерийскую позицию ВСУ, с которой украинские боевики осуществляли атаки на Запорожскую атомную электростанцию. Отмечается, что она расположена западнее населённого пункта Марганец на территории Днепропетровской области.

При прямом попадании высокоточного боеприпаса РФ на этой позиции уничтожена американская гаубица М777, переданная Киеву в рамках военной помощи.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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