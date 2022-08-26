Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил, что мешает ему отправить Владимира Зеленского на допросы.
Лидер Чечни ответил на обвинения в свой адрес со стороны СБУ. Он назвал украинское руководство пешками и пообещал и в дальнейшем участвовать в СВО.
"Зеленский давно бы уже был в подвале на допросах, но Путин не разрешает", — признался Кадыров.
Глава Чечни рассказал, что у его подразделений появились новые возможности, которые позволяют ему идти на Запад.
"Жду приказа", — сказал Кадыров и попросил президента России разрешить ему закончить спецоперацию.
Кадыров подчеркнул, что остановить запущенный механизм будет очень сложно.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.