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Кадыров признался, что Путин не разрешает ему забрать Зеленского

Силовые структуры

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил, что мешает ему отправить Владимира Зеленского на допросы.

Лидер Чечни ответил на обвинения в свой адрес со стороны СБУ. Он назвал украинское руководство пешками и пообещал и в дальнейшем участвовать в СВО.

"Зеленский давно бы уже был в подвале на допросах, но Путин не разрешает", — признался Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что у его подразделений появились новые возможности, которые позволяют ему идти на Запад.

"Жду приказа", — сказал Кадыров и попросил президента России разрешить ему закончить спецоперацию.

Кадыров подчеркнул, что остановить запущенный механизм будет очень сложно.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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