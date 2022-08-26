Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Он выступил с обращением в своём Telegram-канале.
"Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберёмся, кто преступник, кто убийца, кто террорист", — заявил политик.
Кадыров добавил, что участвовал и будет участвовать в специальной военной операции.
"Если меня спросить, то я давно бы забрал Киев", — заметил глава Чечни.
Он также рассказал, что у чеченских подразделений сейчас появилось больше возможностей, с которыми можно смело "идти на Европу", и пообещал сюрпризы.
Когда будет отдан приказ, остановить запущенный механизм будет очень сложно, заключил политик.
Ранее СБУ предъявила обвинения в терроризме Кадырову и двум его соратникам.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.