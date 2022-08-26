Кадыров отреагировал на обвинения СБУ: приедем и разберёмся, кто террорист

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Он выступил с обращением в своём Telegram-канале.

"Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберёмся, кто преступник, кто убийца, кто террорист", — заявил политик.

Кадыров добавил, что участвовал и будет участвовать в специальной военной операции.

"Если меня спросить, то я давно бы забрал Киев", — заметил глава Чечни.

Он также рассказал, что у чеченских подразделений сейчас появилось больше возможностей, с которыми можно смело "идти на Европу", и пообещал сюрпризы.

Когда будет отдан приказ, остановить запущенный механизм будет очень сложно, заключил политик.

Ранее СБУ предъявила обвинения в терроризме Кадырову и двум его соратникам.