Кадыров попросил Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российского лидера Владимира Путина дать возможность как можно быстрее закончить спецоперацию.

"Прошу, и ещё раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию", — заявил чеченский руководитель.

По его словам, чеченские бойцы могут "быстро усмирить" те 15% стран из мирового сообщества, которые выступают против России.

Также Кадыров отметил, что чеченские подразделения готовы "идти на Европу".

В пятницу, 26 августа Служба безопасности Украины обвинила Кадырова в совершении военных преступлений против украинского народа.