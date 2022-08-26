Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российского лидера Владимира Путина дать возможность как можно быстрее закончить спецоперацию.
"Прошу, и ещё раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию", — заявил чеченский руководитель.
По его словам, чеченские бойцы могут "быстро усмирить" те 15% стран из мирового сообщества, которые выступают против России.
Также Кадыров отметил, что чеченские подразделения готовы "идти на Европу".
В пятницу, 26 августа Служба безопасности Украины обвинила Кадырова в совершении военных преступлений против украинского народа.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.