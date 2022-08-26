Европа и США уже ведут дискуссии об отходе от формального противостояния с Россией руками украинцев и переходу к полномасштабным боевым действиям.
Об этом сообщил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
"Запад прекратил придерживаться тактики "А как бы чего-нибудь не вышло?". Да, они и дальше пытаются избежать эскалации, но "Как бы ничего не вышло?"… эта логика постепенно отсеивается", — убеждён русофоб и уроженец российского Курска.
Он отметил, что в НАТО уже стали понимать, что в будущем могут возникнуть условия, когда они станут частью противостояния, и это будет настоящая Третья мировая.
"Они говорят, что конфликт будет продолжительным, похожим на Первую или Вторую мировые войны. Абсолютно другие слова, нежели мы слышали два — три месяца назад", — подытожил Климкин.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.