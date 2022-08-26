Экс-сотрудник Белого дома: ВС РФ провели на Украине операцию "Feint and fix"

Российская армия провела на Украине гениальную операцию, которая войдёт в учебники. Суть её заключалась в том, чтобы сымитировать взятие Киева.

Такое мнение высказал экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. Аналитик назвал операцию "Feint and fix" ("Отвлекающий удар и закрепление успеха"), пишет "ПолитРоссия".

Эксперт считает, что Россия никогда не ставила цели "захватить Киев". А её главной задачей было уничтожение украинской армии, наиболее мощные группировки которой были сосредоточены в Мариуполе и Донбассе.

По мнению аналитика, ВС РФ смогли добиться своих задач с помощью отвлекающего манёвра. Они заставили командование ВСУ поверить в возможное наступление на Киев, отправив туда колонну техники, но позже остановив её на подступах к украинской столице.

"Всё, что Россия делала к северу от Киева, было выставлено напоказ. Техника не сломалась, их войска не разбежались, у них не кончился бензин. Это был просто большой силовой маневр", — заявил экс-сотрудник Белого дома.

Это позволило отвлечь резервы ВСУ и уничтожить мощную группировку националистов в Мариуполе. В таких условиях ВС России сработали идеально, заключил Робертс.