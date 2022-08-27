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19FortyFive: бомбардировщик США B-21 Raider заставляет нервничать РФ и Китай

Силовые структуры

Передовой стратегический стелс-бомбардировщик США B-21 Raider совершит свой первый полёт в 2023 году. И это заставляет Москву и Пекин сильно нервничать.

19FortyFive: бомбардировщик США B-21 Raider заставляет нервничать РФ и Китай

Об этом на страницах издания 19FortyFive сообщил бывший сержант армии США Стив Балестриери.

По словам автора статьи, это не просто слова, ведь 100 таких самолетов должны стать в ближайшие полвека основой воздушного сегмента ядерной триады Пентагона.

Часть может появиться у ВВС Австралии, что несомненно "послужит средством сдерживания экспансии Китая в южной части Тихого океана”.

B-21 Raider — самый технологически продвинутый самолёт Штатов, и он заменит все устаревшие модели этого типа, уверено издание.

Его главное отличие — способность преодолевать ПВО противника и наносить удары в любой точке планеты. B-21 может также получить управляемые беспилотные летательные аппараты, что еще больше сможет расширить дальность полета и вооружение бомбардировщика, подытожил Балестриери.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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